Radaelli viene prueba y da una charla para entrenadores y dirigentes

Fabio Radaelli dará una charla-capacitación en el auditórium de Radio Olavarría desde las 19:00 hs. del próximo miércoles que tendrá como consigna principal “Formando Jóvenes Promesas. El paso del fútbol amateur al profesionalismo".



En el salón ubicado en Alsina 3377, el coordinador del Club Aldosivi se presentará luego de haber llevado a cabo una prueba para futbolistas locales en el Domingo Colasurdo.



La capacitación que será totalmente gratuita, es organizada por la Liga de Fútbol de Olavarría, con la colaboración de la Subsecretaría de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Olavarría y Radio Olavarría.



Fabio Radaelli nació en Benito Juárez, 13 de abril de 1969. Hizo las inferiores en Juarense y las completó en Ferro Carril Oeste, donde debutó en Primera en el año 1992.



Jugó como volante ofensivo y luego fue ubicado como lateral derecho. Estuvo en Caballito (92-94), Banfield (1994-95), Deportivo Español (95-96), luego recaló en San Martín de Tucumán, que disputaba la B Nacional. Y en esa categoría jugó también para Aldosivi de Mar del Plata donde se retiró en 2002.



Ya como entrenador, en ese 2002 el ex futbolista Juan Esnaider lo convocó para el proyecto del club Cadetes de Mar del Plata, y más tarde dirigió las selecciones sub 15 y sub 17 de Mar del Plata. En 2008 se hizo cargo de las inferiores de Tigre, donde consiguió muy buenos resultados y formó jugadores de gran calidad que se asentaron en primera, tales como el olavarriense Lucas Janson, Rubén Botta, Joaquín Arzura, Kevin Itabel, Lucas Menossi o Alexis Castro.



Luego de 4 años, aceptó una oferta para ser el coordinador de las divisiones inferiores de Racing y a fines de 2015 se alejó de la Academia. A mediados de 2016 pasó a formar parte del cuerpo técnico de Martín Palermo, contratado como entrenador de Unión Española. En julio de 2017 fue presentado como el nuevo entrenador del Club Ferro Carril Oeste donde estuvo un semestre.



Desde hace un mes es el coordinador del fútbol juvenil de Aldosivi de Mar del Plata donde jugará en Juveniles A, la categoría más alta de las formativas de AFA.