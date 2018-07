“Ir al Mundial sería muy bueno pero los objetivos están puestos en los próximos Juegos”

El deportista paraolímpico de la ciudad se prepara para ir en búsqueda de la clasificación al Mundial de Portugal y en la previa de su viaje a San Fernando dialogó con Infoeme.



“Después de un año y cuatro meses de no competir iremos en búsqueda de la clasificación al Mundial de Portugal por eso nos vamos a San Fernando a una concentración con el equipo nacional y luego, el sábado 21 la prueba para buscar uno de los dos lugares para agosto” dijo Díaz Aspiroz minutos antes de comenzar con su entrenamiento diario de aproximadamente dos horas.



“Hoy en día es difícil entrenar por el frío y el viento que es una de las cosas que más me complican por una cuestión de estabilidad, pero Santiago Trebú que es mi entrenador me ayuda para lograr un trabajo más seguro y después con respecto a las bajas temperaturas evitamos el agua se complica por una cuestión de salud” agregó el representante olavarriense en los pasados Juegos Paralímpicos.



Después de recuperarse de una lesión en el hombro y posteriormente un inconveniente lumbar, Díaz Aspiroz resaltó que “decidimos posponer la operación para no poner en riesgo la plaza a los Juegos en Tokio 2020 y si bien ir al Mundial sería muy bueno pero si no voy estoy tranquilo, los objetivos están puestos en el próximo año”.



“El objetivo a corto plazo es la venidera concentración pero la realidad es que tengo todas las pilas puestas en lograr la clasificación a los Juegos Paralímpicos de Tokyo” agregó quien se desempeña como director de Políticas de Integración por la Discapacidad.



Con el objetivo de Tokyo en los planes más importantes de su carrera, Díaz Aspiroz afirma que en la actualidad tiene un poco más de experiencia y “con 38 años estoy ante mi última chance olímpica y por eso la idea es aprovechar eso”.



El representante argentino en los próximos Juegos Panamericanos a desarrollarse a fines de este año rememora y agradece al Club Estudiantes ya que “si no hubiera sido por el Club no estaría remando, ni hubiera llegado a donde llegué en lo deportivo” y también se repara varios minutos al hablar de su familia.



“Mi familia es importantísima y es el pilar fundamental de mi vida, después del accidente no solamente me dieron a vida sino que también me la devolvieron y en la actualidad me acompañan en las decisiones que yo tomo”.



Por último y después de agradecer al Enard, a la Secretaría de Deportes de la Nación y a BodyGym, el deportista reservó unas palabras sobre la función que desempeña en la Municipalidad de Olavarría.



“Cuando Ezequiel –Galli- me invitó a ser parte de su gestión yo le dije que iba a aportar desde el oficio, lo mío iba a ser algo vivencial, desde lo que yo pienso la discapacidad y la familia y hoy soy un agradecido” sentenció.