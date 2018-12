Vecinos autoconvocados emitieron un informe y solicitaron “basta de olvido”

Durante el 2018 los vecinos autoconvocados del barrio AOMA realizaron distintos reclamos, entre ellos el pedido de asfalto de las calles del barrio, solicitud que visibilizaron a través del corte de la Autopista Luciano Fortabat y el acampe en la plaza central.

Si bien ese es uno de los reclamos históricos de los vecinos de ese sector de la ciudad, a través del informe también visibilizan otras cuestiones que tienen que ver con el alumbrado público, la ampliación de la red de gas, la falta de garitas y el estado de la plaza principal.

En el inicio del informe hablan de “mucho tiempo de olvido” a lo que dijeron “basta". Además piden que se “cumplan las promesas y compromisos asumidos”, que se “concluyan los trabajos iniciados” y que el “dinero se invierta en obras que mejoren las condiciones del sector de forma definitiva y no paliativa”.

A continuación el informe elaborado por los vecinos autoconvocados de Barrio AOMA:

Se termina el 2018 y se va un año distinto a los últimos veinte del B° AOMA. Mucho tiempo de olvido y de aceptar ese vacío, pero alguna chispa, seguramente desde la sangre joven, encendió la llama del reclamo por lo que corresponde y merece el barrio.

- Basta de olvido

- Cumplir con promesas y compromisos asumidos

- Concluir verdaderamente con los trabajos iniciados

- No gastar más dinero en calmar momentáneamente los reclamos e invertirlo en obras que realmente mejoren las condiciones del sector

Vamos a detallar algunos de los reclamos para que no parezca una protesta caprichosa o se confunda con política de partidismo ya que si hablamos de 20 años de olvido es obvio que nos referimos a todos quienes han gobernado la ciudad en este tiempo, sí le cuestionamos al actual intendente haber hecho anuncios de obras que nunca llevo a cabo.

- Calles en buen estado y asfalto

El tan anhelado asfalto nunca llego a pesar de los anuncios rimbombantes, licitaciones y actos de adjudicaciones en público. Se gastó dinero en mejorar la transitabilidad de las calles y no así su nivelación, quedando un trabajo inconcluso y desprolijo, que ha tres meses de su realización ya se ha deteriorado en gran parte. Esto último se confirma ya que se están realizando en la actualidad parches para enmendar el ineficiente trabajo realizado. Pero, Llamativamente hemos visto que un sector de algo más de 100 metros ha recibido un tratamiento muy bueno, lamentablemente no puede ser utilizado por ningún vecino del barrio ya que es frente de una empresa (ruta 51 y San Martín)

- Alumbrado público

La iluminación de las calles del barrio es realmente precaria y deteriorada, no habiendo recibido mejoras en los últimos 20 años, favoreciendo a la inseguridad que se vive en la actualidad

- Ampliación red de gas

Esta obra se inició ya hace más de un año y aparentemente ya estaba concluida. Pero todavía no da los beneficios correspondientes a los vecinos ya que todavía no se encuentra habilitada

- Los refugios para la espera de colectivos

Las garitas que existían fueron destruidas para reemplazarlas por otras para mejorar su utilidad y ubicación, lamentablemente después de cinco meses los vecinos siguen sin la protección correspondiente al momento de esperar el colectivo

- Plaza principal

La plaza central del barrio ya inaugurada de manera inconclusa hace más de 2 años tiene juegos insuficiente ya sea en variedad y cantidad (por ej. No posee hamacas), la iluminación que mostraba el proyecto nunca se hizo realidad, no dispone de bancos, las plantas que tendrían que dar sombra en su gran mayoría se han secado y las que aún permanecen vivas no superan el metro de altura a dos años de haberse plantado.

Y así podríamos llenar carillas enumerando carencias y necesidades del barrio y consientes de la aproximación de un año electoral esperamos que funcionarios en pos de su reelección se acerquen al barrio con soluciones concretas y no continúen con spots publicitarios llenos de promesas. Y a los candidatos les decimos que estamos a la espera de recibir las propuestas que mejoren el estándar de vida de los vecinos pero sepan que los habitantes del sector están de pie y no van a permitir que el olvido continúe y que las promesas deberán ser cumplidas.

Firman la carta como "VECINOS AUTOCONVOCADOS B° A.O.M.A. PRESENTES Y DE PIE".