El concejal Juan Ignacio Fal, de Cambiemos, justificó su rechazo a la ordenanza para que jóvenes de 16 y 17 años puedan ingresar a locales bailables. Insistió con que “una Ley que hay que modificar” pero que desde el HCD “no podemos legislar sobre una temática que no estamos habilitados”. Además, dijo que trató a la oposición de “vender espejitos de colores a los jóvenes” por no decirles “demagogos, creo que fue más suave”.

“Nuestra postura fue no usar a los chicos para estas cosas”

La sesión de la mañana de este martes dejó mucha tela para cortar. Horas después de no aprobar una ordenanza que buscaba el ingreso de menores de 16 y 17 años a locales bailables, uno de los concejales que votó en contra, Juan Ignacio Fal, dialogó con Infoeme y defendió la postura del bloque de Cambiemos de no acompañar en esta ocasión.

“Hay una realidad que hay que tratar y que hay que estudiarla. Existe una Ley que hay que modificar y es inevitable: los chicos están reclamando un esparcimiento nocturno”. Pero “la postura del bloque fue muy clara en ese sentido, no podemos tratarlo de esta manera (de hecho quisimos presentar un proyecto de resolución y fue rechazado). No podemos legislar sobre una temática que no estamos habilitados”.

Puedo entender que muchos lo hagan para hacer política pero bueno la postura nuestra fue no usar a los chicos para estas cosas.

Además, aclaró que en la fundamentación técnica de María José González (Cambiemos) estaba incluida la opinión de la Asesoría Legal de Gobierno, “órgano consultivo pero que de alguna manera marca una línea. Quedó claro que no estamos habilitados para legislar en esta temática”. En este sentido, aclaró que si bien la consulta a la Asesoría fue “privada” del presidente del HCD Bruno Cenizo, la respuesta es pública y puede observarse en la página de dicho organismo estatal.

“El artículo 17 de la Ley 14.050 solamente habilita a los municipios para legislar pero de manera más restrictiva y está claro que lo que se pretendía con este proyecto de ordenanza es algo más amplio. Ahí es donde nosotros nos paramos y tratamos de fundamentar diciendo que no estaba bien lo que estábamos haciendo” señaló en la misma línea.

También diferenció conceptos de “autonomía municipal” y dijo que “depende de dónde uno se pare” para señalar que las corrientes analizadas fueron la suya y la de Victoria De Bellis, presidenta de la comisión de nocturnidad.

En otro de los temas, hubo una dureza en torno al rol de la oposición dado que “yo dije que vendieron “espejitos de colores” a los jóvenes. Bueno, les dije eso por no decirles demagogos, creo que fue más suave. Pero la realidad es que usar a los chicos, poner a los chicos en una situación prácticamente de desconocimiento de la Ley, y quererlos hacer partícipe de una situación que no somos capaces de legislar por una cuestión que la propia Ley nos indica que no podemos hacer, creo que está mal”.

Para finalizar, insistió en que “nuestro bloque reconoce que hay que modificar la Ley 14.050 pero nosotros no somos quienes. Eso le corresponde a la Legislatura Bonaerense, a sus cámaras con los diputados provinciales y senadores provinciales, nosotros no. Lo que podíamos hacer con el proyecto de resolución que no nos aprobaron fue esto. Esto hay que destacarlo. Ellos nos rechazaron la posibilidad de decirle a la Provincia que legisle de esta manera”.