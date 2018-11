Citación de Regulación Dominial

La Dirección de Regularización Dominial y Casa de Tierras dio a conocer el listado de citados que deberán retirar los certificados de cancelación de vivienda.

Las personas citadas deberán presentarse de lunes a viernes de 8:00 a 12:00, horas en la oficina de Regularización Dominial, ubicada en planta baja del Palacio san Martín, al cual deben ingresar por calle Rivadavia.

A continuación, se detalla el listado: Alzogaray V. y Oliva D., Mauricio Germán Angulo, Omar D. Antista, Silvia Cristina Bahía, Alicia Beatriz Baliño, José Balmaceda y Margarita Gilardi, Rosa Mabel Barragán, Hernán Orlando Bax, Beaulocq Herrera A., Lorena Burelli y Eduardo Cucaresse, José Luis Caminoa, Osvaldo Jesús Cantero, Javier Capitanio y Rossi Istillarte, Esteban Luis Cordero, Córdoba H. y Campos M., Marcela V. Cruz y Silvina G. Cruz, Ignacio De Lorenzi y Anabella González, Dilascio C. y Rodríguez M., Roberto F. D’Onofrio y Graciela Noemí Abalo, María Del Carmen Dotta, Gustavo José Erguy, Mariela Noemí Ferreyra, Marcela Beatriz Figueroa, Juan Esteban Fresta, Néstor A. Fuster, Oscar Giménez y Pardo N. E., Daniel Alberto González, Ricardo Raúl González, Teresa de Jesús González, Marcos G. Grandi, Rito Gutiérrez, Julia Hecker y Pedro D. Rasmunsen, Emilio R. Heredia, Prudencio Heredia, Edith Dominga Istillarte, Cecilia Irene Jacob, Carlos Delfino Jerez y Esther Rincón, Olga Del Carmen Labra, Leira P. G. y Álvarez T. Y, Mercedes Mariano y Lucas Luciano Laborde, Rodolfo Javier Mauro, Haydee I. Mignoli, Merlo S. O. y Marcobechio C., Norma Beatriz Minig, Juan Carlos Navar, Héctor Hugo Parma, Juan Peralta, Carlos Alberto Pineda, Juan C. Ponce, Roberto Germán Portaluppi, Daniel Fabián Rabita, Reynaldo Luis Ramognino, Julia R. Recavarren Fernández, Alberto Amado Risso, Raúl Ricardo Rivero, Aida Rodríguez, María del Carmen Rodríguez, Jesús María Rossetti, Rubio M. F. y Buyanovsky L., José L. Salinas, Renata Carolina Schmale y Fabricio Raúl Borgo, Aldo Rubén Sos, César Orlando Stieb, Francisco C. Tejo, Urquiza A. V. y Fleitas R. A., Rodolfo Van Dyk y Sergio Mauricio Vaughan.