Reclamo vecinal por el estado de un refugio de colectivos

Una vecina se comunicó con Infoeme para realizar un reclamo por el estado del refugio de colectivos ubicado en avenida Del Valle y calle Corrientes.

La mujer manifestó “no nos podemos refugiar de la lluvia. Hay botellas rotas que son un peligro, además es insoportable el olor a orina”.

Este reclamo no es el primero ya que aseguró “en otras oportunidades llamé a Obras Públicas y este martes por la mañana hice nuevamente el reclamo a lo que en ese momento me respondieron que lo iban a solucionar, pero no fue así”. A su vez agregó “No pude entrar al refugio, me tuve que quedar afuera y cuando regrese a mi casa estaba empapada”.

La lectora consideró que “desde el Municipio podrían mantener en buenas condiciones los refugios para la gente que viaja en colectivo”.

Finalmente se dirigió al jefe comunal Ezequiel Gall “señor intendente no todos los ciudadanos tenemos auto, hay otros que debemos usar el transporte público. Por favor haga algo aunque sea por los chicos”.