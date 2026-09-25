Falleció en Olavarría el 25 de septiembre de 2026 a los 82 años. Su señora Vilma; sus hijos: Josefina, Carlitos, Leopoldo y Enrique. Sus nietos: Candela, Martina, Joaquina, Ema y Valentino. Sus hijos políticos: Natalia, Laura, Matías y Patricia. Su hermana María Inés; sus sobrinos: Federico, Nicolás y Julieta. Sus cuñados: Mario y Nilda; sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, departamento “F”, sábado de 09:30 a 11:30. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, día y hora sábado a las 11:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Roca Merlo, nacido en Olavarría. Médico Clínico.