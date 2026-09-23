CARLOS ALBERTO CORNEJO "TORO"(Q.E.P.D)



Falleció en Olavarría el 23 de septiembre de 2026 a los 73 años. Su esposa Maria de los Angeles Parra; sus hijos Nicolas, Sergio, Angela y Maria Sol; su nieta: Athena; demás familiares y amigos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "D", comienza a las 10. Responso: Capilla Ardiente. Cremación en Pinos de Paz, día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Facundo Quiroga 1, nacido en Campana. Jubilado de Fabrica Cerro Negro.