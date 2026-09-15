LIDIA VIRGINIA GAVAZZA VIUDA DE ELÍA "CACHI" (Q.E.P.D)



Falleció en Olavarría el 15 de septiembre de 2026 a los 87 años. Su hijo Marcelo; su hija política Sonia; sus nietos Jonathan y Yésica; sus bisnietos Olivia, Simón, Jano y demás deudos participan su fallecimiento. Sin velatorio. Sin responso. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, martes 15/09 a las 13:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Hipólito Yrigoyen, nacida en Olavarría. Peluquera jubilada y pensionada.