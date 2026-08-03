MARGARITA SIERRA "MARGOT" (Q.E.P.D.)



Falleció en Olavarría el 3 de agosto de 2026 a los 72 años. Su hijo Andrés Rospide; su hija política Olivia; sus nietos Thiago, Tiziano y Genaro; sus amigas y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "A", lunes 3/08 de 6:00 a 11:30. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, lunes a las 11:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de Villa Mailín, nacida en Espigas. Jubilada.