AGUEDA ANGÉLICA MONZÓN VIUDA DE GUTIÉRREZ (Q.E.P.D.)



Falleció en Olavarría el 2 de agosto de 2026 a los 85 años. Sus hijos: María, Miriam, Laura, Olga y José; sus hijos políticos; sus nietos: Maximiliano, Braian, Rocío, Iván, Pamela, Julián, Agustín, Malena y Gonzalo; sus bisnietos; sus hermanos: José Daniel y Ramona Monzón; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "E". Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de paz, lunes a las 14:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de barrio AOMA, nacida en Paso de los Libres, Corrientes. Ama de casa Jubilada y pensionada.