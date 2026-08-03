RAÚL OSMAR RODRÍGUEZ "BUZÓN" (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 2 de agosto de 2026 a los 87 años. Su esposa Olga; sus hijos: Rosa, Raúl, Patricia y Andrea; sus hijos políticos; sus nietos; sus bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento. Sin velatorio, sin responso. Cremación en Pinos de Paz, día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Bancario 1, nacido en Olavarría. Jubilado de la Empresa Techint "Aceros Paraná". Ex futbolista del Club San Martín de Sierras Bayas y de El Fortín de Olavarría.