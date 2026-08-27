ANA MARIA YACOVACCI "ANITA" (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 27 de agosto de 2026 a los 78 años. Sus hijos Natalia y Cristian. Sus hijos políticos Erica y Goyo. Sus nietos Agustín, Lucia, Gregorio y Santino. Sus hermanas, sobrinos y cuñados. Familiares y amigos participan de su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "D", comienza jueves 27 a las 14:00. Finaliza a las 19. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, viernes 28 a las 9:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio UTA, nacida en Olavarría. Jubilada y pensionada.