ANA MARIA GRAVE DE HOURCADE (Q.E.P.D.)



Falleció en Olavarría el 19 de agosto de 2026 a los 72 años. Su esposo Mario Hourcade. Sus hijos Ezequiel, Mariano, Pilar y Juan Ignacio Hourcade. Sus hijos políticos. Sus nietos Augusto, Lourdes Hourcade; Juana y Julia Hailant. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos. Sus sobrinos políticos. Sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "E". El velatorio comienza a las 15:00. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de Mariano Moreno, nacida en Olavarría. Jubilada docente Maestra Jardinera.