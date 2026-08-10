OLGA NELIDA CARO VIUDA DE CASTAÑARES (Q.E.P.D.)



Falleció en Olavarría el 10 de agosto de 2026 a los 84 años. Su hija Olga Noemi Castañares. Su yerno Dardo y Walter. Sus hermanos, sobrinos, nietos y bisnietos, familiares y amigos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "D", comienza lunes a las 17 y cierra a las 19. Reabre el martes a las 8. Sin Responso. Inhumación: Cementerio Loma De Paz, martes a las 10:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Roca Merlo, nacido en Olavarría. Jubilada.