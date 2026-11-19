

Falleció en Olavarría el 19 de noviembre de 2026 a los 94 años. Su hermana Clide. Su sobrino Leonardo. Sus sobrinos políticos Mónica, Eduardo, Beti, Cristina y Susana. Su prima Myrka. Sus amigas, compañeras del hogar San Antonio y demás deudos acompañan su fallecimiento. Sin velatorio. Responso e inhumación en Crematorio Pinos de Paz, día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de avenida Mitre Hinojo, nacida en Buenos Aires. Jubilada docente y pensionada.