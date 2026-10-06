JOSE LUIS BELSITO "EL LOCO" (Q.E.P.D)



Falleció en Olavarría el 6 de octubre de 2026 a los 76 años. Su esposa Ana Lia Scuffi. Sus hijos Gonzalo, Carolina y Cecilia Belsito. Sus hijos políticos. Sus nietos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "F". Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, miércoles 7 de octubre a las 9:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Roca Merlo, nacido en Azul. Jubilado de Anses y ex integrante de Instrumental Huella Pampa.