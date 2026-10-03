

Falleció en Olavarría el 3 de octubre de 2026 a los 70 años. Su esposo Humberto Oscar Córdoba. Su hijo Alejandro, sus hijos del corazón Natalia y Claudio. Su mamá Carmen, su hermano Carlos, sus sobrinos, familiares y amigos acompañan su fallecimiento. Velatorio: Departamento "A" de la localidad de Sierras Bayas, sábado 3 de octubre de 10:00 a 13:00. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación Cementerio Loma De Paz, domingo 4 de octubre a las 10:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Obrero de Sierras Bayas, nacida en Tapalqué. Jubilada.