DANIEL OSCAR PEDRERO (Q.E.P.D.) | Infoeme
Sabado 04 de Julio 2026 - 10:39hs
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Olavarría
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 - 4 de Julio de 2026 | 09:39

DANIEL OSCAR PEDRERO (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 4 de julio de 2026 a los 72 años. Su esposa: Delaude Estela. Sus hijos Ezequiel y Amanda.  Sus hijos de corazón  Mirian Bardella .Su nieta Paulina Pedrero , nietos de corazón Agustin y Lautaro Bustamante y Valentina Valderrey. sus hermanos ,sobrinos ,amigos acompañan el fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “D”.Comienza: Sábado 4 a las 8:00. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Municipal Espigas. Día y hora: Sábado 4 a las 11:30. Servicio adherido a Coopelectric. Nacido en Espigas. Jubilado Rural 

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