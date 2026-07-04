DANIEL OSCAR PEDRERO (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 4 de julio de 2026 a los 72 años. Su esposa: Delaude Estela. Sus hijos Ezequiel y Amanda. Sus hijos de corazón Mirian Bardella .Su nieta Paulina Pedrero , nietos de corazón Agustin y Lautaro Bustamante y Valentina Valderrey. sus hermanos ,sobrinos ,amigos acompañan el fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “D”.Comienza: Sábado 4 a las 8:00. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Municipal Espigas. Día y hora: Sábado 4 a las 11:30. Servicio adherido a Coopelectric. Nacido en Espigas. Jubilado Rural