ALICIA GLADYS SARASOLA VIUDA DE FRESTA (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 20 de julio de 2026 a los 85 años. Sus hijos: Roberto, Eduardo y Silvia. Su hermano Horacio. Sus nueras Graciela y Marcela. Su yerno Gustavo. Sus nietos políticos. Su sobrino Marcos. Sus nietos Sebastián, Ezequiel, Vittorio, Valentino, Paula, Florencia y Emilio. Sus bisnietos Amalia, Isidro y Mateo. Familiares y amigos acompañan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “C”. Comienza: lunes 20 de julio 17:30. Cierra a las 00:00. Reabre: Martes 21 de julio a las 9:00. Finaliza 12:00. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma De Paz. Día y hora: Jueves 23 de julio a las 14:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del Microcentro, nacida en Coronel Suárez. Jubilada y pensionada.