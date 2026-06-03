RODRIGUEZ FERRADA HILDA (Q.E.P.D.) | Infoeme
Miércoles 03 de Junio 2026 - 8:48hs
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Olavarría
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 - 3 de Junio de 2026 | 08:21

RODRIGUEZ FERRADA HILDA (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 3 de junio de 2026 a los 74 años. Su esposo Miguel San Julián; sus hijos Natalia Hamse y Carlos San Julián; sus nietos Cintia, Jorge, Evelyn, Maico, Joel, Alan, Santino, Iara, Lola, Miguel Ángel y Martina; sus bisnietos Joaquin, Ezequiel, Lara, Emily, Jazmin, Mateo y Simón; sus amigos, familiares y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "B", comienza miércoles a las 9:00. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, miércoles a las 14:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Belén, nacida en Lebu, Chile. Jubilada municipal.

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