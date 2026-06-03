RAMÓN CARLOS CLAVELLINO(Q.E.P.D.) | Infoeme
Miércoles 03 de Junio 2026 - 15:35hs
16°
Miércoles 03 de Junio 2026 - 15:35hs
Olavarría
16°
Infoeme
 |  necrologicas
 | 
 - 3 de Junio de 2026 | 14:21

RAMÓN CARLOS CLAVELLINO(Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 3 de junio de 2026 a los 72 años.

Su esposa Mirta Susana María; sus hijos: Noelia Gustavo, Anabella y Carlos; sus nietos: Agustin, Francisco, Antonia, Benjamín y Simón; sus hermanos; sus hermanos políticos; sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento "E ". Miércoles 3/6 de 14:00 a 18:00 y jueves 4/6 de 08:00 a 13:30. 

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz. Jueves 4/6 a las 13:30. 

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Nacido en Olavarría. Jubilado

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP
LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME