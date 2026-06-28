PABLO VICENTE BRAUTON (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 28 de junio de 2026 a los 62 años. Sus padres Elida Esther Toledo y Vicente Pablo Brauton. Sus hermanos Julio, Susana, Roberto, José Luis, Graciela, Alejandro, Carmen, Mario y Yanina Brauton. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos. Sus sobrinos políticos. Sus ahijados. Sus tíos. Sus primos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "C", cierra a las 22 horas y reabre este lunes a las 7:00. Sin responso. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, lunes a las 10:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio 4 de Octubre, nacido en Olavarría. Albañil.