MAXIMO LUCIANO MARTINEZ "NITO" (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 24 de junio de 2026 a los 89 años. Sus hijos Gustavo y Marisa. Sus nietos Franco, Luciana, Joel, Aaron, Nano y Guadalupe. Sus bisnietos: Benjamín, Luciano y Joaquina. Su nuera Rosa. Su yerno Fernando. Sus nietos políticos Berenice, Juan, Denisse y Estefania. Familiares, amigos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "D", comienza jueves 25 de junio a las 8:00, finaliza a las 14:00. Responso: Capilla Ardiente. Cremación en Pinos De Paz, día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Pueblo Nuevo, nacido en Olavarría. Jubilado bancario.