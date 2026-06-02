NORMA CAMILA CORDAL VIUDA DE RUPPEL (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 1 de junio de 2026 a los 78 años. Sus hijos María Silvina, María Eva, Juan Domingo y Crescencio Orlando. Sus hijos políticos Walter Poggi y Jorge Caballero. Sus nietos Jorgelina, Antonella, Roberto, Cesar y Nahuel. Sus nietos políticos. Sus hermanos. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: Sala velatoria de Sierras Bayas. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio de Sierras Bayas, martes a las 14:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de Sierras Bayas, nacida en Olavarría. Jubilada.