EVA EDITH HUICI VIUDA DE ORLANDO “NEGRITA” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 02 de junio de 2026 a los 76 años. Sus hijos: Marcelo y Lorena Orlando; sus hijos políticos: Adriana Urban y Pedro Arzani; su hijo del corazón Marcelo Farinella; su nieta Candelaria Farinella Orlando; su madre Elba López; su hermano Oscar Huici; su sobrina Sol Huici; su sobrino nieto Agustín y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, departamento “D”, miércoles de 09:00 a 09:30. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, miércoles a las 09:30 hs. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Ceco 2, nacida en Sierra Chica. Jubilada y pensionada.