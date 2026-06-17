BLANCA ROSA HACHIM (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 16 de junio de 2026 a los 84 años. Sus hermanas Marta, Gloria y Fátima. Sus hermanos políticos Juan Humberto Sabella. Sus sobrinos. Sus sobrinos políticos. Sus sobrinos nietos. Sus primas. Sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento. Se ruega no enviar flores y destinar su importe a entidades de bien. Velatorio: España 2942, Departamento "B". El velatorio comienza a las 12:00. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, miércoles a las 13:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio San Vicente, nacida en Olavarría. Jubilada.