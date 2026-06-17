GRACIELA ESTER SILVA DE ALTAMIRANDA (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 16 de junio de 2026 a los 79 años. Su esposo Juan Carlos Altamiranda. Sus hijos Soledad, Claudio, Javier, Cristel, Andrea, Esteban, Marta, Carlitos, Marcela y María. Sus hijos políticos. Sus nietos. Sus nietos políticos. Su hermano Regino. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "D". Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, miércoles a las 10:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Pueblo Nuevo, nacida en Olavarría. Jubilada.