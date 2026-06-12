RAFAEL ALVAREZ (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 12 de junio de 2026 a los 87 años. Sus hijos Liliana, Romina y Fabian. Su hijo político Lucas. Sus nietos Juanita, Gaspar, Bruno y Valentina. Familiares ,amigos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "D". Comienza sábado 13 a las 10:00. Sin respons. Inhumación: Cementerio Loma De Paz. Día y hora: sábado 13 a las 14:30 hs. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Provincias Unidas, nacido en Corrientes. Jubilado de Cerro Negro