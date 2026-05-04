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 - 4 de Mayo de 2026 | 08:55

BASILIO BELINDO BARRAZA "BELI" (Q.E.P.D.)

 

Falleció en Olavarría el 3 de mayo de 2026 a los 83 años.

 

Su esposa Leticia Mabel Fernández. Sus hijos Sergio, Marcelo, Javier, Cristian, Alejandro y Matías Barraza. Sus hijas políticas Liliana, Daniela, Alejandra, Fabi, Cristina y Micaela. Sus nietos. Sus nietos políticos. Sus bisnietos. Sus tataranietos. Sus hermanas. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento "C". El velatorio cierra a las 0 horas y reabre este lunes a las 7. RESPONSO: Capilla Ardiente. INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz, lunes a las 11:30.

 

Vecino de San Vicente, nacido en San Jorge - Laprida. Jubilado de Canteras Cerro Negro y Jardinero.

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