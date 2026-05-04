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 - 4 de Mayo de 2026 | 08:54

ANTONIO PEREIRA (Q.E.P.D.)

 

Falleció en Olavarría el 3 de mayo de 2026 a los 85 años.

 

Su esposa Norma Eugenia Despoux. Sus hijos Graciela, Alejandra y Diego Pereira. Sus hijos políticos Carlos, Alejandro y Natalia. Sus nietos Facundo, Paz, Paula, Santiago, Mia y Joaquin. Sus nietos políticos. Sus bisnietos Juana, Almendra y Maite; y demás deudos participan su fallecimiento.

SIN VELATORIO. RESPONSO: Capilla Ardiente. INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz, día y hora a confirmar. 

 

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Vecino de Loma Negra, nacido en Olavarría. Jubilado de la Fábrica Loma Negra.

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