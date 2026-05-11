MARGARITA HAYDEE URRUTIA VIUDA DE CASTRO (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 10 de mayo de 2026 a los 89 años. Sus hijos Hugo César y Graciela Haydee. Su hijo político Ricardo José Setz. Sus nietos Hugo Roberto, Ricardo Jesús y María Lujan. Sus bisnietos Nerina, Dalma, Isabella, Caterina, Joel, Huma, Agostina, Tiziano y Wendy. Su tataranieto Benjamín. Sus nietos políticos, hermanos, familiares, amigos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "D". Comienza el lunes a las 8:00, finaliza a las 14:30. Responso: Capilla Ardiente. Cremación en Pinos de Paz, día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Nacida en Olavarría. Jubilada.