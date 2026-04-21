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 - 21 de Abril de 2026 | 08:53

NORMA HAYDEE PICHARDO de PALAZZOLO "BEBA" (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 20 de abril de 2026 a los 85 años. Su esposo Ricardo Salvador Palazzolo "Coco". Sus hijos Pablo Ricardo y Juan Manuel Palazzolo. Sus hijas políticas Maria Alejandra Dublanc, Raquel Crocci y Mercedes Domina. Sus nietos Mateo, Emilio, Maria, Pedro, Francisco, Pilar, Salvador y Juana. Su bisnieta Roma y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "C". El velatorio comienza hoy a las 11:30 horas. Responso: Capilla Ardiente. Cremación en Pinos de Paz, hoy a las 15:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de Microcentro, nacida en Azul. Jubilada.

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