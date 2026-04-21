GUSTAVO JAVIER CENTINEO (Q.E.P.D.)

Falleció en Capital Federal el 20 de abril a los 55 años de edad. Su esposa: Marcela Macrini; sus hijos: Matías, Paloma y Sofia; su mamá: Teresa Gullotti; su hermana: Marcela Centineo y demás familiares participan su fallecimiento. VELATORIO: España 2942, Departamento "F ". La sala se habilita a partir de las 7 horas. RESPONSO: Capilla Ardiente. INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz. DÍA Y HORA: miércoles 22/4/2026 - 14:30 hs.SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC. Barrio en el que vivía: Hipólito Yrigoyen. Lugar de nacimiento: Olavarría. Actividad que desarrollaba: Empleado.