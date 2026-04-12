Con tanques y camionetas, pasó el tren para el Ejercicio Kekén

Este domingo cerca de las 11:30 los pasos a nivel ubicados en los diferentes puntos de la Ciudad fueron el centro de reunión de decenas de familias olavarrienses que se acercaron para observar el paso del tren con material militar.

La formación con treinta vagones cargados con elementos del Ejército Argentino, entre los que destacaron tanques, camionetas y otros vehículos blindados tiene como destino final Darwin, provincia de Río Negro.

La locomotora y el personal pertenecen a Ferrosur y los vagones son de Belgrano Cargas, que transportan vehículos de combate y de uso general.

El despliegue del equipo militar, según detalló el Ejército en los últimos días, se enmarca en el comienzo del Ejercicio Kekén. Para ello se utilizaron las estaciones Santos Lugares (Provincia de Buenos Aires) y Laboulaye (Provincia de Córdoba) de la Línea San Martín, donde se cargaron los vehículos livianos que participarán del mismo.