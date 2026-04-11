MARÍA ELENA GREGORINI viuda de GÓMEZ CAVIGLIA (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 11 de Abril de 2026 a los 90 años.

Sus hijas María Gabriela, Maria Veronica, Maria Amalia, Maria de las Mercedes Gómez Caviglia. Sus hijos políticos Luis, Diego, Juan Pablo y Evaristo. Sus nietos Carolina, Guadalupe, Dolores, Santiago, Ignacio, Tomas, Maximiliano, Magdalena, Catalina, Juan Pedro, Sekay, y Bernardita y demás deudos participan su fallecimiento. Se ruega no enviar flores y destinar su importe al hogar de Damas Vicentinas.

VELATORIO: España 2942, Departamento "C". Comienza el domingo 12/4 a las 10 horas y finaliza a las 19 horas.

RESPONSO: A confirmar.

INHUMACIÓN: Cementerio Municipal.

DÍA Y HORA: A confirmar.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Vecina de San Vicente, nacida en Olavarría. Jubilada y Pensionada.