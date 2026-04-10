Sabado 11 de Abril 2026 - 16:50hs
19°
 necrologicas
 - 11 de Abril de 2026 | 13:47

ELINA MARTA CASTAÑEDA DE RAMIREZ (Q.E.P.D.)

 

Falleció en Olavarría el 10 de abril de 2026 a los 76 años.

Su esposo Mario Antonio Ramírez. Sus hijos Pablo Javier, Jorge Daniel, Nancy y Marina. Sus hijos políticos Mariano, Santiago y Sara. Sus nietos Sebastián, Matías, Agustín, Bruno, Maia y Maite. Sus hermanos. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento

 

VELATORIO: España 2942, Departamento "D", lunes 13 de abril 11:30 horas.  RESPONSO: Capilla Ardiente. Cremación en Pinos de Paz, lunes a las 12:30.

 

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Vecina de Barrio Provincias Unidas, nacida en San Juan. Jubilada

