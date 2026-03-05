El Municipio realizó una charla de cuidado responsable de animales de compañía en la Escuela N° 14 de Sierras Bayas

El pasado miércoles, personal de la Dirección de Bromatología brindó una charla sobre cuidado responsable de animales domésticos en la Escuela 14 de Sierras Bayas. La actividad se enmarcó dentro de la jornada de “Barrio por Barrio” el cual se desarrolló en la mencionada localidad serrana y en Colonia San Miguel.

Esta actividad se realiza de manera complementaria a la campaña “Querer es Cuidar” de cuidado responsable de animales de compañía que el Municipio de Olavarría lleva adelante. Bajo el lema “Tu animal de compañía, tu responsabilidad” se busca educar y generar un mayor compromiso en la población respecto al cuidado de los animales domésticos.

La charla estuvo dirigida a 80 alumnos y estuvo a cargo del Director de Veterinaria Municipal, Agustín Romero y de la proteccionista Analía Diorio.

Cabe destacar que estas actividades de educación se desarrollan de manera complementaria a las castraciones para un control poblacional y evitar la reproducción indiscriminada y los animales sueltos en la calle.

Desde el Municipio de Olavarría se recuerda que se encuentra disponible el Centro Veterinario Municipal (Urquiza 5493) desde el cual se brinda:

Atención al público y turnos de castraciones

Lunes a viernes de 7:30 a 13 hs

2284 – 666400 (sólo llamadas y mensajes por WhatsApp) 2284 – 579825 (línea fija)

Atención veterinaria (por orden de llegada)

Lunes a viernes de 11 a 13 hs