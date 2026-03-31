ROLANDO ALBERTO CAÑETE “ROLO” (Q.E.P.D.) | Infoeme
Martes 31 de Marzo 2026 - 13:41hs
25°
Martes 31 de Marzo 2026 - 13:41hs
Olavarría
25°
Infoeme
 |  necrologicas
 - 31 de Marzo de 2026 | 13:12

ROLANDO ALBERTO CAÑETE “ROLO” (Q.E.P.D.)

 

Falleció en Olavarría el 31 de marzo de 2026 a los 66 años.

 

Su esposa Patricia Dietrich. Sus hijos Agustin, Victoria, Magdalena y Manuela Cañete. Sus hijos políticos Estefania, Mariano, Hernan y Rafaela. Sus nietos Felipe y Emilia Luayza. Su nieta del corazón Isabella Martinefsky. Su madre Clelia Mendoza. Su hermano Ariel Cañete. Sus hermanos políticos Katia Campanella, Andrea Dietrich y Marcelo Orifici. Sus sobrinos Constanza Cañete, Julieta y Martin Orifici y demás deudos participan su fallecimiento.

 

Velatorio: sala velatoria de Sierras Bayas, miércoles 1/04 a las 9. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio de Sierras Bayas, miércoles a las 11:30.

 

Servicio adherido a Coopelectric.

 

Vecino de Sierras Bayas, nacido en Olavarría. Jubilado de fábrica L’Amalí.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP
LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME