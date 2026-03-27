DARDO JOSÉ MOYA (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 27 de marzo de 2026 a los 75 años.
Su esposa: Serafina Nelida Reitano; sus hijos: Lorena, Pablo y Carlos; sus hijas políticas: Sara y Victoria; sus nietos: Mateo, Santiago, Anita, Diego, Camila, Miguel; demás familiares participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento "E ", sábado desde las 06:00 hs. RESPONSO: Capilla Ardiente. INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz, sábado a las 13:30 hs.
Vecino de barrio Sarmiento, nacido en Olavarría. Jubilado