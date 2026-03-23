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 - 23 de Marzo de 2026 | 17:27

Secuestraron una camioneta con numeración adulterada

Fue recuperada por oficiales de la Sub DDI local en un taller de la Ciudad. También tenía patente y cédulas falsas.

El personal de la Sub DDI de Olavarría, en cumplimiento al Operativo de Prevención de Robo y Hurto de Automotor/Motovehículo bajo las leyes Nº 13.081, 25.671 y 24.449 realizaron una inspección en un taller ubicado centro de la zona urbana de la Ciudad. 

Dentro del mismo, al momento de realizar la inspección de los vehículos constataron la existencia de una camioneta Toyota Hilux color blanco, con la numeración de chasis y motor adulterada. 

Asimismo, las patentes y la cédula de identificación vehícular también eran falsas. 

El vehículo fue trasladado a la sede policial para realizar los peritajes correspondientes por parte de la Policía Científica y obtener la numeración original para determinar el origen de la camioneta. 

Bajo sospechas de estar relacionada a hechos ilícitos, iniciaron actuaciones penales por infracción al Art. 289 del Código Penal (Falsificación de numeraciones de objetos registrados.), Art. 292/296 (Falsificación de documentos/Uso de documento falso) y Encubrimiento.

 

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