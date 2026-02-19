Olavarría llevó sus atractivos y el “Sello Olavarriense” al Parador ReCreo de Miramar

En el marco de las acciones de promoción turística que impulsa la Provincia, el Municipio de Olavarría participó activamente en la costa atlántica para difundir sus circuitos turísticos y la producción local de “Sello Olavarriense”, la marca que nuclea y jerarquiza a los emprendimientos locales.

Con el objetivo de posicionar al Partido como un destino referente del turismo de cercanía y contribuir a la visibilidad a sus emprendedores, días pasados la Municipalidad de Olavarría participó de una jornada de promoción turística en el Parador ReCreo de Miramar.

Durante la actividad, el equipo de la Dirección de Turismo local brindó información detallada sobre los circuitos turísticos que ofrece el partido, destacando las escapadas de fin de semana, el turismo rural en las localidades, la riqueza del patrimonio cultural y las propuestas de turismo aventura con historia en las sierras, así como los eventos que se realizan en la ciudad y localidades.

Uno de los pilares de la presentación fue el “Sello Olavarriense”, una marca que distingue y pone en valor el potencial productivo de la ciudad. A través de este sello, se busca fomentar el consumo de productos regionales que reflejan la identidad y la calidad del trabajo local.

Los turistas que se acercaron al parador pudieron conocer la variada oferta que integra este programa, que incluye desde alfajores y quesos artesanales hasta textiles, cerámica, ropa térmica y gin de producción local. Esta herramienta no solo impulsa el desarrollo económico, sino que también funciona como un embajador turístico de Olavarría en otros destinos.

Una Política de Promoción Continua

La participación en los paradores ReCreo —impulsados por la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense— permite que destinos del interior, como Olavarría, conecten de manera directa con un público familiar y diverso que busca nuevas experiencias para el resto del año.

Desde el Municipio destacaron la importancia de estas políticas públicas inclusivas y gratuitas, que fortalecen la red turística provincial y permiten que los 135 municipios bonaerenses compartan su esencia con visitantes de todo el país.