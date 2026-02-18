La CGT confirmó el paro, mete presión a diputados indecisos y habló del "fracaso del plan económico"

Los jefes de las Confederación General del Trabajo (CGT) confirmaron el paro nacional sin movilización para el día en que se trate la reforma laboral del Gobierno en el Congreso, le metieron presión a los diputados indecisos para que no acompañen el proyecto y hablaron del fracaso del plan económico en medio del cierre de la empresa Fate.

La CGT confirmó el paro general de 24 horas previsto, en principio para este jueves, cuando la Cámara de Diputados trate la reforma laboral de Javier Milei, y, tras asegurar que “no se entregarán las conquistas laborales”, los líderes sindicales que este es el comienzo de un plan de lucha.

Durante una conferencia de prensa que brindaron en la sede de la central obrera, Jorge Sola (Seguros), uno de los integrantes de la conducción de la CGT, ratificó que la huelga se extenderá durante 24 horas, “sin que haya ninguna actividad que lleve adelante su función”.

En ese marco, Sola consideró que la reforma laboral impulsada por Milei es “inconstitucional” y lamentó que el Gobierno no haya dado respuesta a los pedidos de diálogo de la central obrera. “En este anuncio de paro de 24 horas que vamos a hacer cuando se empiece a tratar este proyecto es llamar a la reflexión y a la responsabilidad política de cada uno de los legisladores que tienen que levantar la mano”, lanzó, en una manera de meterle presión a aquellos que pueden estar indecisos.

Durante su exposición, el también secretario general del Seguro alertó que “hace ocho meses que la inflación no para de crecer” y cuestionó “la apertura indiscriminada de las importaciones”, en medio del conflicto en Fate. "El empleo ha caído 300 mil puestos de trabajo formales en los últimos dos años. Hoy, la empresa Fate, por citar solamente la de hace pocas horas, ha cerrado y ha dejado a casi 1000 trabajadores con los cuales nos solidarizamos", enfatizó el sindicalista, quien atribuyó el cierre al "fracaso del plan económico del Gobierno".

En ese contexto, Sola habló de "un endeudamiento familiar que crece fuertemente" y destacó que "las familias no llegan a fin de mes por la pérdida del poder adquisitivo, en muchos casos por las paritarias pisadas".

Fuerte presencia sindical

La conferencia contó con una nutrida presencia de dirigentes sindicales. Entre ellos, los otros dos co-secretarios generales Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros); Héctor Daer (Sanidad), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias); Juan Carlos Schmid (CATT) y Maia Volcovinsky, entre otros. Además, hubo delegados de FATE tras el colapso de la planta de San Fernando.

En este contexto, Jerónimo convocó a hacer “un llamado de atención a los gobernadores, como se les hizo a los senadores y senadoras en su momento, y hoy a los diputados y diputadas”.

Asimismo, dijo que “deben tener muy claro que lo que representan son los intereses del pueblo argentino, y que dentro están los trabajadores y trabajadoras”. Y manifestó: “De una vez por todas, tenemos que dejar de priorizar la banca política y tienen que priorizar la dignidad del pueblo argentino”.

En una misma línea, y hablándole directamente a los legisladores, Argüello también pidió que no se acompañe el proyecto del Gobierno. "Cuando traicionen al voto popular y al pueblo trabajador se lo vamos a hacer sentir. No se pueden entregar tan fácil los derechos de los trabajadores", dijo, y advirtió: "Esto no se termina acá".