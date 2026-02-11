El Senado trata la reforma laboral de Milei, con la marcha de la CGT como telón de fondo

En una jornada caliente, la Cámara de Senadores tratará este miércoles la reforma laboral promovida por el Gobierno nacional de Javier Milei, con la multitudinaria marcha de la Confederación General del Trabajo (CGT) como telón de fondo.

La central obrera y sindicatos de todo el país desde las 15:00 horas encabezarán una multitudinaria marcha en las inmediaciones del Congreso para expresar su rechazo al proyecto de “Modernización Laboral” del mileísmo.

“Quienes avalen la reforma laboral estarán firmando su propia sentencia de muerte”, advirtió el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, a los legisladores que pretendan acompañar la iniciativa.

Vale precisar que, además de la marcha, tanto ATE como sindicatos de docentes anunciaron un paro nacional para la jornada de este miércoles a modo de endurecer las medidas de fuerza contra el Ejecutivo nacional, una postura diferenciada de la que tomó la CGT.

Por caso, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación (SUTEBA), la Unión de Docentes (UDOCBA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) adhirieron al paro y pusieron en duda el inicio de clases si se aprueba la medida.

En la misma línea, desdeATE anunciaron un cese de actividades y apuntaron contra la CGT. “Es una oportunidad perdida para el movimiento obrero argentino, sin paro nacional se debilita la capacidad de respuesta sindical, los trabajadores estamos marchando directo al matadero, la postura dialoguista nos lleva a la extinción”, afirmó Aguiar.

En ese contexto, la Cámara de Senadores comenzará a discutir este miércoles el proyecto de reforma laboral que pretende avanzar contra los convenios colectivos de trabajo, ampliar la jornada laboral de 8 a 12 horas, fragmentar las vacaciones, reducir las indemnizaciones, establecer un banco de horas para los trabajadores.

No obstante, entre alguno de sus puntos más polémicos, en la reforma laboral figura la posibilidad de pagar una parte del salario en “ticket canasta o restaurant”, algo ya objetado en fallos de la Corte, y la posibilidad de que los empresarios paguen en hasta 12 cuotas indemnizaciones o multas provenientes de litigios en la justicia.

Además, el Ejecutivo pretende modificar la forma de negociación salarial. En concreto, La Libertad Avanza propone que las paritarias “sean dinámicas”. Es decir que se discutan en base a productividad y por empresa, como sucedió en la década de los 90’.

Un dato no menor es que, en la letra chica de la reforma laboral el Gobierno reprodujo algunos de los artículos del capítulo IV del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)70/2023, que fue suspendido por la Justicia y que se encuentra pendiente de una definición de la Corte Suprema de Justicia.