Incendio en un geriátrico: la UCR local expresó su solidaridad con las familias afectadas

En el marco del trágico incendio que se desató este lunes en un hogar de adultos mayores ubicado en el barrio Isaura, desde la Unión Cívica Radical de Olavarría compartieron un comunicado a través del cual transmitieron su solidaridad con las personas y familias afectadas.

En ese sentido, expresaron su "dolor ante la tragedia vivida en el día de ayer y que golpea fuertemente a toda la comunidad. Queremos manifestar nuestra solidaridad con las personas y familias afectadas por el incendio".

"Una vez más, agradecemos al cuerpo de Bomberos Voluntarios por la tarea realizada logrando que lo sucedido no se convierta en una tragedia de proporciones aún mayores", agregaron.

Asimismo, aseguraron su entera "disposición de las autoridades y de las familias de los afectados para lo que consideren oportuno. Es necesario acompañar y pensar soluciones, ya que la pérdida de personas mayores bajo cuidado nos interpela como comunidad y por ello aguardamos un pronto esclarecimiento. Lo acontecido amerita reflexión, responsabilidad y acción. Deseamos una rápida recuperación a todos los vecinos que sufrieron las consecuencias de este hecho".