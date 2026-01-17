Una joven de 24 años murió tras caer de un puente peatonal en La Plata

Una joven de 24 años murió en un hospital de La Plata por las heridas recibidas al caer de un puente peatonal que cruza una avenida de acceso a la ciudad, en circunstancias que ahora son investigadas por las autoridades.

El episodio se produjo ayer, cuando la joven cayó del puente peatonal de Camino Centenario y 501 de La Plata, lo que le produjo graves heridas por la que fue trasladada al hospital San Roque, de Gonnet, donde finalmente falleció.

El triste suceso ocurrió en plena hora pico y fue presenciado por conductores y peatones que transitaban por la zona, quienes alertaron de inmediato a las autoridades.

Bajo investigación

Según se informó, la situación se registró a la altura de la intersección de la calle 501, a escasos metros de la estación del Tren Roca de la zona. Testigos indicaron que la mujer subió al puente peatonal y, por motivos que se investigan, cayó hacia la calzada.

Las autoridades no se descarta un suicidio, pero todo está ahora bajo investigación

La víctima fue identificada por sus iniciales como N.L.P. Testigos que se encontraban en el lugar indicaron que la joven estaba sola al momento del episodio y que no advirtieron la participación de terceras personas. (DIB)