Una diputada apuntó al Gobierno por los incendios en la Patagonia: “La prevención no puede ser variable de ajuste”

En las últimas horas, la diputada bonaerense de Unión por la Patria, Soledad Alonso, cuestionó con dureza al Gobierno nacional por el manejo de los incendios en la Patagonia, y advirtió que la “prevención no puede ser considerada una variable de ajuste”, al sostener que detrás del fuego forestal hay decisiones políticas vinculadas al desfinanciamiento estatal, la falta de políticas preventivas y la disputa por el uso de la tierra, en un contexto en el que miles de hectáreas de bosque ya fueron arrasadas por las llamas.

En un posteo en redes sociales, Alonso sostuvo que “la Patagonia arde y no es casualidad”, y planteó que, mientras se responsabiliza a los pueblos originarios por el inicio de los focos ígneos, avanzan intereses vinculados a grandes negociados inmobiliarios, como los que atribuyó al empresario Joe Lewis, que buscan modificar el uso del suelo y avanzar en la derogación de la Ley de Manejo del Fuego, una normativa que establece límites claros para evitar la especulación sobre tierras incendiadas.

“En el municipio de Campana sabemos que esto no es nuevo: por las características de su ecosistema y las condiciones climáticas, zonas como el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos atraviesan de manera periódica temporadas de alto riesgo de incendio. En otras oportunidades, con un Estado nacional presente, el trabajo de brigadistas, bomberos voluntarios y Defensa Civil permitió evitar tragedias mayores”, recordó la legisladora.

En la misma línea, Alonso enfatizó que con el desfinanciamiento, la subejecución del presupuesto y el abandono de la prevención, esos mismos territorios no correrán la misma suerte. “La prevención no puede ser una variable de ajuste. Es una decisión política que define si se cuida o se abandona un territorio, la vida, la flora, la fauna y nuestros recursos naturales, y también qué futuro se construye”, concluyó la diputada del peronismo.

Es preciso mencionar que, las críticas de la legisladora se suman a un escenario de fuerte tensión política en torno a los incendios en la Patagonia, donde el fuego ya afectó a más de 13 mil hectáreas de bosque y obligó a un despliegue de brigadistas y recursos de distintas provincias, en articulación con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, mientras las llamas impactaron en zonas como Epuyén y el Parque Nacional Los Alerces, que es patrimonio de la humanidad.

En paralelo, el Gobierno nacional confirmó el envío de Aportes del Tesoro Nacional a Chubut para afrontar las consecuencias de los incendios forestales, una asistencia que se destinará a la reconstrucción, a la ayuda de las familias afectadas y a tareas de forestación, aunque el monto aún no fue definido debido a que los focos continúan activos y no se puede determinar con precisión la profundidad de los daños ocasionados por el fuego.

De acuerdo a lo informado por la administración libertaria, la asistencia fue definida tras una conversación telefónica que mantuvieron este martes el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el ministro del Interior, Diego Santilli, luego de que se resolviera postergar una nueva visita del funcionario nacional a la provincia debido a la previsión de lluvias para la jornada.

En tanto, el dinero del ATN será transferido de manera semanal y tendrá como destino principal la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios en la Patagonia, lo que incluye la asistencia directa a las familias damnificadas y las tareas necesarias para la recuperación ambiental.

Según confirmaron desde el Gobierno, el esquema de pagos busca “dar flexibilidad a la ayuda financiera en un contexto dinámico” para la provincia de Chubut, que se encuentra atravesada por la persistencia de los focos ígneos activos y la necesidad de responder de forma inmediata a las urgencias que surgen en las áreas más comprometidas.