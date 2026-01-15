Reelecciones indefinidas y PJ bonaerense: los ejes del encuentro de Kicillof con intendentes del MDF

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cerró el miércoles su agenda por la costa bonaerense con una reunión entre intendentes, legisladores provinciales y dirigentes que responden a su conducción para delinear los objetivos de 2026, entre los que se destacaron la suma de protagonismo en el PJ bonaerense y conseguir las reelecciones indefinidas para intendentes.

En el cónclave llevado a cabo en Villa Gesell, tanto Kicillof como la vicegobernadora, Verónica Magario buscaron llevarle tranquilidad a los intendentes alineados al Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político fundado por el propio Gobernador en 2025, y ratificaron que la ley para habilitar las reelecciones indefinidas será uno de los temas a impulsar en la Legislatura bonaerense.

Según precisó un intendente presente en Gesell, la idea es generar un proyecto para presentarlo que forme parte de un paquete de reforma política mayor. En tanto, Kicillof reiteró que está a favor de las reelecciones indefinidas, pero aclaró que cada sector de Unión por la Patria “tiene que posicionarse”, en referencia directa a los diputados y senadores de La Cámpora.

El año pasado, el kirchnerismo ingresó un proyecto de ley en el Senado bonaerense para habilitar las reelecciones indefinidas de legisladores, concejales y consejeros escolares, pero no para intendentes (tuvo media sanción de la Cámara alta). Ante esto, desde Gobernación elevaron otra propuesta firmada por su alfil Ayelén Durán, para incluir a los alcaldes en la ecuación.

La ley que limita las reelecciones por dos mandatos consecutivos fue sancionada en 2016 con el impulso de la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal y del Frente Renovador. Pese a la modificación de 2021, aquel intendente, legislador o concejal que hubiese asumido sus funciones en 2019 y reelegido en 2023, se vería imposibilitado de presentarse al mismo cargo en 2027.

En tanto, el encuentro en Villa Gesell abordó la renovación de autoridades en el PJ bonaerense, enmarcado por las discusiones con las demás tribus peronistas para ver si se consensua una lista de unidad, o por el contrario, el proceso implicará elecciones internas para establecer la correlación de fuerzas.

A pocas semanas del cierre del calendario interno, la Junta Electoral del PJ comenzó a definir esta semana criterios para incluir a los últimos afiliados al padrón de cara a la convocatoria para las elecciones internas. El martes 3 de febrero vence el plazo para la presentación de avales. “Si no se logra la unidad, debemos tener todo previsto para una elección”, pusieron en común desde el MDF.

Durante la jornada en Villa Gesell, Kicillof realizó la firma de un convenio para la adjudicación de la obra de finalización de la Etapa I del nuevo Hospital Subzonal “Carlos Idaho Gesell”, como así también confirmó el inicio de las obras para remodelar la Ruta 11 entre los 48 kilómetros que separan Mar de Ajó de Pinamar.