Este miércoles se realizará un operativo de bloqueo por un caso sospechoso de Coqueluche

El Municipio de Olavarría informó que en la mañana de este miércoles se llevará a cabo un dispositivo de bloqueo epidemiológico a partir de la detección un caso sospechoso de coqueluche, enfermedad conocida también como tos convulsa.

Se realizará a partir de las 9:30 horas, de manera coordinada entre la Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones, el Centro de Inmunizaciones Banco de Leche y el Centro de Atención Primaria de la Salud N° 3.

Abarcará el sector delimitado por las avenidas Colón y Urquiza, y las calles Necochea y Saavedra.

Se tratará de un dispositivo puerta a puerta, en el que se lleva a cabo el control de síntomas de las personas, como así también el control de esquema de vacunación. En ese sentido, en caso de constatar la falta de alguna dosis, se realizará la aplicación en ese momento. El personal estará debidamente identificado.

Por último, se renueva el pedido a la comunidad de regularizar esquemas y, a la par, cumplir con los calendarios de vacunación de sus hijos/as.