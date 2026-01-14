Este miércoles se realizará un operativo de bloqueo por un caso sospechoso de Coqueluche | Infoeme
Miércoles 14 de Enero 2026 - 11:06hs
30°
Miércoles 14 de Enero 2026 - 11:06hs
Olavarría
30°
Infoeme
 |  comunidad
 | 
 - 14 de Enero de 2026 | 08:11

Este miércoles se realizará un operativo de bloqueo por un caso sospechoso de Coqueluche

Abarcará el sector delimitado por las avenidas Colón y Urquiza, y las calles Necochea y Saavedra.

El Municipio de Olavarría informó que en la mañana de este miércoles se llevará a cabo un dispositivo de bloqueo epidemiológico a partir de la detección un caso sospechoso de coqueluche, enfermedad conocida también como tos convulsa.

Se realizará a partir de las 9:30 horas, de manera coordinada entre la Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones, el Centro de Inmunizaciones Banco de Leche y el Centro de Atención Primaria de la Salud N° 3.

Abarcará el sector delimitado por las avenidas Colón y Urquiza, y las calles Necochea y Saavedra.

Se tratará de un dispositivo puerta a puerta, en el que se lleva a cabo el control de síntomas de las personas, como así también el control de esquema de vacunación. En ese sentido, en caso de constatar la falta de alguna dosis, se realizará la aplicación en ese momento. El personal estará debidamente identificado.

Por último, se renueva el pedido a la comunidad de regularizar esquemas y, a la par, cumplir con los calendarios de vacunación de sus hijos/as.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME