Un censo provincial expuso el impacto ambiental del plástico en las playas bonaerenses

Los datos del último Censo Provincial de Basura Costera Marina confirmaron que el 80% de los residuos encontrados en las playas bonaerenses corresponden a plásticos. El relevamiento, realizado entre septiembre y octubre de 2025, volvió a mostrar la magnitud del problema ambiental en distintos puntos de la Costa bonaerense.

El estudio arrojó que el 78,36% de los residuos censados en distintas localidades costeras, correspondieron a distintos tipos de plásticos. En ese sentido, el nuevo porcentaje superó el registro del 2024, que había sido del 74,05%, y confirmó una tendencia sostenida en el tiempo pese a las campañas de concientización ambiental.

El informe contó con el impulso de la Red Costera Bonaerense (Recobo), que reúne a cerca de 50 instituciones gubernamentales y no gubernamentales de 17 municipios. A partir de ese trabajo conjunto, el operativo permitió contabilizar 39.826 residuos en 172.359 metros cuadrados de playas.

Por su parte, las tareas de campo se desarrollaron en diversos puntos de la costa fluvial y marítima bonaerense como San Pedro, Punta Lara, Punta Indio, San Clemente del Tuyú, Santa Teresita, Mar de Ajó, Pinamar, Villa Gesell, Mar Chiquita, Mar del Plata, Necochea, Quequén y Bahía Blanca, entre otras zonas urbanas y naturales.

En esa línea, el relevamiento volvió a confirmar el predominio de los plásticos en la composición de la basura costera, con efectos directos sobre los ecosistemas marinos. Dentro de ese universo, los fragmentos plásticos concentraron la mayor cantidad de hallazgos y representaron el 27,32% del total censado.

Según explicaron los impulsores de la iniciativa, esos restos se originan en la degradación de objetos de mayor tamaño que no se biodegradan, sino que se descomponen progresivamente en piezas cada vez más pequeñas. Este proceso deriva en la generación de microplásticos que permanecen en el ambiente y se incorporan a las cadenas tróficas, con impacto directo sobre la biodiversidad.

En segundo lugar se ubicaron las colillas de cigarrillos, que representaron el 21,34% del total de los residuos registrados en la arena. Aunque suelen pasar desapercibidas por su tamaño, estos desechos contienen acetato de celulosa, un plástico no biodegradable que libera nicotina, metales pesados y otras sustancias tóxicas.

Por último, la bióloga y responsable de proyectos de conservación de la Fundación Mundo Marino, Karina Álvarez, advirtió que reducir los residuos que llegan al mar resulta clave para proteger a las especies comprometidas. “Una gran proporción de los animales marinos que asistimos presentan interacción con residuos de origen antrópico, principalmente plásticos, ya sea por ingestión, enmalles o lesiones asociadas”, explicó la experta ambiental.